Serie A : l’Inter fait tomber Côme de son petit nuage

Après avoir battu le RC Lens sur le score de 9-1 en Ligue des Champions cette semaine, le FC Côme arrivait logiquement avec de la confiance pour ce choc de Serie A face à l’Inter, qui voulait se relancer après avoir perdu le derby milanais le week-end dernier (3-1). Et cette fois, l’équipe de Cesc Fabregas s’est cassé les dents sur les Lombards.

La suite après cette publicité

Grâce à des réalisations de Pio Esposito et de Marcus Thuram avant la vingtième minute de jeu, l’Inter a ainsi remporté ce duel sur le score de 2-0. Trois points précieux qui permettent de revenir à un petit point du leader, la Lazio, alors que Côme reste cinquième au classement de la Serie A.