Mercato : le PSG change de ton pour l’avenir de Kylian Mbappé !

«La préparation c’est un élément qui a pu amener le fait que son potentiel athlétique ne soit pas à 100%. Ça arrive à d’autres. C’est un autre contexte. Il donnera le max. Évidemment qu’il a eu un été qui n’est pas l’été de tous les joueurs en termes de préparation… Il n’est pas dans une période d’efficacité, et pour un joueur comme lui, cela se voit un peu plus. Tout ce qu’il a vécu durant cet été et cette cadence infernale avec un match tous les trois jours lui donnent aussi le droit à cette période où il est un peu moins bien. Ce que je vois, c’est qu’il a le sourire. Il est heureux d’être là. Je discute régulièrement avec lui. Kylian a besoin de tranquillité. Il est là. Il fera partie demain de l’équipe qui a un objectif bien précis. Vous parlez beaucoup de lui, il est suffisamment grand pour se protéger. On parle énormément de lui. Mais lui s’inscrit dans un collectif. Il n’est pas là à vouloir tout prendre». Voici ce que déclarait Didier Deschamps, présent en conférence de presse avant de croiser le fer avec les Pays-Bas, au sujet de la méforme actuelle de Kylian Mbappé.

Auteur de débuts tonitruants dans cet exercice 2023-2024, celui qui totalise d’ores et déjà 8 buts en 9 matches toutes compétitions confondues connaît, en effet, un premier coup d’arrêt. Moins impactant dans le jeu, en souffrance face au but et marqué par des épisodes extrasportifs douloureux, le Bondynois peine à enchaîner sur ce rythme hallucinant qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs de la planète football. Face aux journalistes, le sélectionneur des Bleus tentait donc de justifier cette période famélique, à l’image de sa prestation indigeste contre Newcastle lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. En évoquant la préparation estivale de son protégé, l’ancien milieu de terrain de l’OM faisait ainsi également référence aux nombreuses turbulences vécues, cet été, par le numéro 7 parisien, plongé dans un conflit profond avec sa direction quant à son avenir. Annoncé depuis plusieurs mois au Real Madrid et refusant de prolonger dans la capitale française au-delà de juin 2024, l’ancien Monégasque s’était ainsi attiré les foudres des hautes sphères parisiennes, au point d’être envoyé dans le loft.

Un épisode qui aurait donc tronqué sa préparation et qui pourrait, aujourd’hui, expliquer sa méforme. Qu’importe, avant de retrouver les Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, l’international tricolore (71 sélections, 40 buts) n’a qu’une idée en tête : se concentrer sur les terrains. Sous pression et muet lors de ses quatre dernières sorties, Mbappé aura forcément à cœur de retrouver le chemin des filets, à l’heure où de nombreux observateurs critiquent son état d’esprit sur le pré et attendent, impatiemment, sa prise de parole. Une chose est sûre, dans cette période sombre, le droitier de 24 ans peut compter sur une situation apaisée avec le Paris Saint-Germain. Ce jeudi soir, L’Equipe affirme, à ce titre, que l’avenir du champion du monde 2018 n’est plus un sujet prioritaire, tout du moins à court terme, pour le board parisien.

Loin des négociations houleuses et des sorties médiatiques fracassantes autour de son futur, Kylian Mbappé peut, aujourd’hui, se satisfaire d’un dialogue plus serein avec les décideurs parisiens. Dans cette optique, le quotidien français précise que «chaque partie se montre beaucoup plus patiente depuis l’accord financier trouvé, basé sur l’idée que personne ne soit perdant, pour permettre à l’attaquant de retrouver les terrains début août». Si le PSG est bien évidemment toujours aussi déterminé à l’idée de poursuivre l’aventure avec sa star - aux mêmes conditions financières - la direction des Rouge et Bleu n’est plus aussi offensive qu’il y a quelques mois. Ainsi, personne ne s’attendrait désormais à une décision avant la fin du parcours du club en Ligue des champions. L’Equipe ajoute d’ailleurs, en ce sens, que le PSG se montre serein, et ce peu importe la décision finale de Kylian Mbappé. Un discours bien différent de celui prononcé cet été où Nasser al-Khelaïfi, inquiet des répercussions comptables en cas de départ, n’avait pas hésité à fixer un ultimatum à son joueur. Un changement de ton et des négociations «laissées de côté» qui pourraient permettre à l’intéressé de retrouver une certaine tranquillité mentale et donc un meilleur rendement sur le terrain. Pour le plus grand bonheur des Bleus mais également des pensionnaires du Parc des Princes…