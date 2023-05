L’OL va s’offrir une surprenante recrue

La suite après cette publicité

Le mercato n’a pas encore débuté que l’OL va déjà faire venir une nouvelle recrue. D’après les informations de L’Équipe, le jeune Marcao (17 ans) va signer un contrat professionnel avec les Gones. Ce dernier est quasiment inconnu du grand public, mais en réalité, il a déjà posé ses valises à Lyon depuis trois semaines. Il s’est même entraîné avec la réserve en National 2 et a disputé un match amical contre Gueugnon (3-0) le 30 avril dernier.

Ses performances ont tapé dans l’œil de Gueïda Fofana, l’entraîneur de la N2, et de son adjoint Jérémie Brechet, mais aussi de Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation. Il est monté en puissance au fur et à mesure. Même à l’entraînement face aux joueurs professionnels de l’effectif comme Moussa Dembélé, le grand défenseur central (1m94) a montré ses qualités de puissance, de jeu de tête et même de relance des deux pieds, selon ses observateurs.

Une arrivée prévue en mars 2024

Résultat, il s’est vu proposer un contrat, qui ne débutera que le 24 mars 2024, date de ses 18 ans où il rejoindra officiellement l’OL. Le Brésilien devrait évoluer en réserve dans un premier temps, mais les promesses entrevues durant son séjour en France ont fait naître quelques promesses pour la suite. Il fallait agir vite, car des clubs brésiliens le suivaient avec beaucoup d’attention, notamment avec ses prestations en coupe Guanabara des moins de 17 ans l’an dernier.

L’Athletico Paranaense a même essayé de l’enrôler, mais le Resende FC, en première division carioca, l’a proposé à son club partenaire, l’Olympique Lyonnais. C’est donc John Textor, le nouveau directeur général d’OL Groupe, qui va profiter de cette entente mise en place par Jean-Michel Aulas en 2019. D’ailleurs, Resende et l’OL ont déjà fait transiter un joueur puisque Jeffinho évoluait dans ce club brésilien avant de venir en France.