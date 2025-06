La confidence de Kylian Mbappé sur son état de forme

Présent en conférence avant le choc entre l’Allemagne et l’équipe de France - match pour la troisième place de la Ligue des Nations - Kylian Mbappé est revenu sur sa première saison sous le maillot du Real Madrid. Interrogé sur ses performances, le capitaine des Bleus - qui est également revenu sur le sacre du PSG en Ligue des Champions - a avoué pouvoir encore faire mieux.

«De retour à mon meilleur niveau ? Difficile, je ne suis pas un expert en maths. Je ne sais pas. Depuis janvier, je me sens bien, je fais de bonnes perfs, ce n’est pas parfait, je suis sur une pente ascendante, ça fait plaisir, le plus important est de gagner des titres. On a encore des titres à jouer. La Coupe du Monde des clubs est très importante».