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Coupe de France

Lens : les mots forts de Florian Thauvin après la qualification

Par Tom Courel
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp
Lens 4-1 Toulouse

Le RC Lens ira bien en finale de Coupe de France ! En effet, les Sang et Or se sont imposés brillamment face à Toulouse hier soir dans leur antre. Une victoire 4-1, dans laquelle Florian Thauvin (33 ans) a brillé à de nombreuses reprises. Le champion du monde 2018 a notamment ouvert le score sur penalty avant d’offrir une passe décisive à Allan Saint-Maximin. L’attaquant était d’ailleurs en zone mixte après la qualification en finale et celui-ci a employé des mots forts devant le diffuseur.

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🗨️ Florian Thauvin : "Si on ne va pas au bout ça ne servira à rien !"
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« On a réalisé une belle performance collective. On a fait les efforts, on s’est battu. C’est une super soirée pour le club, pour les supporters, mais maintenant, il faudra aller chercher la finale, sinon tout le parcours qu’on a fait ne servirait à rien » a-t-il envoyé au micro de BeIN Sports. Puis, il a poursuivi très modestement. « On savoure, on est récompensé, on est heureux, mais on est focus sur l’avenir. C’est une performance collective avant tout ». Désormais, reste à savoir si les Lensois défieront Nice ou Strasbourg en mai prochain.

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