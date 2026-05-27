L’OM optimiste pour boucler l’arrivée de Bruno Genesio

Alors que le grand ménage se poursuit au sein de l’organigramme marseillais avec les arrivées de Stéphane Richard à la présidence et de Grégory Lorenzi à la direction sportive, la question cruciale du futur entraîneur est en passe d’être réglée. L’information majeure de ce début de semaine a évidemment rebattu les cartes et accéléré le processus : le départ de Bruno Genesio du LOSC a été officiellement acté ce lundi, faisant du technicien français l’un des hommes les plus convoités du marché hexagonal.

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Si l’AS Monaco a manifesté son intérêt pour tenter de rafler la mise, l’Olympique de Marseille, qui songe à lui depuis plusieurs jours comme nous vous l’avions révélé, dispose d’une longueur d’avance très confortable, pour ne pas dire décisive. Selon nos dernières informations, la direction phocéenne espère d’ailleurs finaliser l’arrivée de l’ancien coach lyonnais et lillois dans les prochains jours. Les planètes semblent enfin parfaitement alignées dans ce dossier stratégique, notamment grâce à l’implication directe de la nouvelle direction.

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Dans le vestiaire, de nombreux joueurs voient d’un bon oeil son arrivée sur le banc de l’OM

Selon nos informations, Stéphane Richard a en effet personnellement échangé avec Bruno Genesio et le courant est extrêmement bien passé entre les deux hommes. Ils partagent une vision commune pour relancer la machine olympienne et entamer un nouveau cycle pérenne.

Cet optimisme se propage jusque dans les couloirs du centre d’entraînement, où de nombreux joueurs de l’effectif actuel voient d’un très bon œil l’arrivée imminente de ce manager réputé pour sa gestion humaine. Il faut dire que ce choix de l’état-major marseillais s’inscrit dans une logique implacable. Le profil de Bruno Genesio, coach ultra-expérimenté, tout-terrain et capable de sublimer un effectif, est une denrée rare.

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Habitué à la pression intense des joutes de la Ligue 1, réputé pour faire confiance aux jeunes talents et passé maître dans l’art de tirer le maximum d’un groupe, le technicien de 59 ans coche absolument toutes les cases du projet phocéen. Ce fort intérêt s’explique également par la volonté farouche de s’appuyer sur des certitudes chiffrées, bien loin du pari tenté précédemment avec Habib Beye.