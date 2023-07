MU : la Real Sociedad négocie pour Donny van de Beek

Depuis son arrivée à l’été 2020, Donny Van de Beek ronge son frein du côté de Manchester United. Pourtant brillant avec le club amstellodamois, le milieu de terrain néerlandais n’a jamais réussi à se frayer un chemin parmi les titulaires et a logiquement été prêté à Everton pour gagner du temps de jeu. Mais même avec le club de la Mersey, le joueur de 26 ans n’a pas convaincu, disputant seulement 7 rencontres pour 1 seul but marqué avec les Toffees. L’arrivée d’Erik Ten Hag, son ancien coach à l’Ajax, aux commandes des Red Devils n’a rien changé à sa situation et les pépins physiques dont il a été victime la saison dernière ont joué en sa défaveur. Malgré la présence du Batave dans le groupe qui dispute actuellement le stage de pré-saison aux Etats-Unis, son avenir dans le nord de l’Angleterre demeure incertain.

La suite après cette publicité

Ce samedi, As informe que le Real Sociedad est disposé à le relancer, d’autant qu’une place dans l’entrejeu reste vacante depuis le départ de David Silva. Les dirigeants espagnols ont entamé les pourparlers avec leurs homologues anglais pour négocier un prêt avec option d’achat estimé entre 10 et 12M€. Mais aucun accord n’a été trouvé à l’heure actuelle entre les deux parties. À noter que Donny Van de Beek est également associé à un retour à l’Ajax, son club formateur qui lui a permis de se révéler sur la scène européenne au cours de la saison 2019-2020.

À lire

Manchester United a une belle enveloppe pour s’offrir Sofyan Amrabat