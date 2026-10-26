OM : la réaction de Keyliane Abdallah à sa rétrogradation

Auteur d’une entrée en jeu décevante contre Le Havre ce dimanche avec l’Olympique de Marseille (4-3), Keyliane Abdallah n’a pas été épargné par son coach. « Je suis très déçu de l’entrée des jeunes joueurs qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là ce soir cela aurait pu nous coûter très cher. Je suis très en colère, ce n’est pas la perte de balle, c’est le manque d’engagement quand on rentre dans un match et qu’on est de jeunes joueurs à Marseille et qu’on a des choses à prouver. […] Pas nous, mais il faut retrouver de l’humilité pour certains. Si certains, autour d’eux leur font croire trop de bonnes choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité», a notamment déclaré Bruno Génésio excédé.

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Le technicien des Phocéens a d’ailleurs annoncé des sanctions : « ils vont apprendre et je vais prendre des mesures pour qu’ils apprennent plus vite ». Il a rapidement joint les paroles aux actes puisque l’ailier marseillais Keyliane Abdallah a été rétrogradé en Pro2. Une punition suite à sa performance pour celui qui a inscrit 2 buts en 11 matches cette saison avec les Olympiens. Selon RMC Sport, le joueur a pris cette décision avec maturité. Conservant son sourire et sa motivation, il a accepté la sanction et veut prouver qu’il peut retrouver sa place au plus vite dans l’équipe première.