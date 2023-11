Stuttgart : Serhou Guirassy apte pour le choc contre Dortmund ?

Auteur d’un début de saison tonitruant au même titre que sa formation, Serhou Guirassy a connu un coup d’arrêt dans sa saison. Alors qu’il occupait la tête du classement des buteurs avec 14 réalisations à son actif en 8 apparitions en championnat, l’attaquant guinéen s’est blessé à l’ischio-jambier, forcé de quitter la pelouse de l’Union Berlin à l’occasion de la 8e journée de Bundesliga. Depuis, le buteur du Syli national manque cruellement à Stuttgart en panne offensivement depuis deux rencontres et qui reste sur deux défaites consécutives.

Alors que le choc au sommet face au Borussia Dortmund s’approche à grands pas, Stuttgart espère pouvoir compter sur son joueur prolifique pour jouer un mauvais tour au BVB. À ce sujet, l’entraîneur des Souabes a donné des nouvelles de son joueur. «Il va plutôt bien jusqu’à présent, mais nous devrons attendre et voir. Il n’a pas encore pu faire une séance d’entraînement complète. On campe sur nos positions. On ne veut pas prendre de risques inutiles. C’est pourquoi nous devrons attendre l’entraînement de demain. Demain, il devrait être en mesure de s’entraîner pleinement. Et s’il peut le faire, il y aura certainement une autre consultation avec lui», a déclaré Sebastian Hoeness. Si les sensations sont bonnes, Serhou Guirassy pourrait débuter sur le banc face aux Marsupiaux.