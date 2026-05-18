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Ligue 1

Paris FC : Antoine Kombouaré ne sait toujours pas pour son avenir

Par Josué Cassé
1 min.
Antoine Kombouaré, l'entraineur du Paris FC @Maxppp

Arrivé en cours de saison sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré a révolutionné le club francilien. Dimanche soir, lors de la 34e journée de Ligue 1, le Kanak s’est même offert le scalp du PSG, son ancien club. Questionné sur la possibilité de le voir continuer avec les pensionnaires de Jean-Bouin la saison prochaine, le technicien de 62 ans a toutefois entretenu le flou…

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«Je l’ai dit, je ne sais pas, j’attends… Demain, on a des discussions et puis il y aura la semaine pour réfléchir. Aujourd’hui, on a envie de savourer, profiter et après il y a plein de choses à mettre sur la table, l’équipe et surtout ma santé. J’ai le temps, c’est secondaire. Aujourd’hui, on est tellement heureux de ce qu’on est en train de faire et il y a des départs qui me touchent beaucoup. Julien Lopez, Kolo, Pierre-Yves Hamel, Rémy Riou… Ce sont des garçons qui en plus peuvent arrêter leur carrière donc il y a des choses beaucoup plus importantes que mon avenir».

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