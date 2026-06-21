CdM 2026, Espagne : la joie immense de Mikel Oyarzabal après son doublé face à l’Arabie saoudite

Une prestation stratosphérique ! En effet, le match de Mikel Oyarzabal (29 ans) face à l’Arabie saoudite a été passionnant à observer ce dimanche soir à Atlanta (4-0). Auteur d’un doublé en moins de cinq minutes (21e, 24e), le joueur de la Real Sociedad a clairement mis tout le monde d’accord, notamment la rédaction FM qui lui a attribué une superbe note : 8. Sous les yeux de Luis de la Fuente, l’homme du match a confirmé son statut en sélection.

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Après la rencontre, l’attaquant basque a d’ailleurs expliqué son impact dans le groupe. « Heureux d’avoir gagné ce match, de ces sensations, nous devons continuer. Je ne pensais pas aider l’équipe à ce point. J’ai été moins présent lors des derniers matches, mais j’ai essayé de faire du mieux possible, de faire en sorte que l’équipe aille bien et réussisse » a indiqué le joueur de la Roja.