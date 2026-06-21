Menu Rechercher
Commenter 8
Coupe du Monde

CdM 2026, Espagne : la joie immense de Mikel Oyarzabal après son doublé face à l’Arabie saoudite

Par Tom Courel
1 min.
Espagne @Maxppp
Espagne 4-0 Arabie Saoudite
winamax
1 1.09 N 12.0 2 19.0 bonus 100€

Une prestation stratosphérique ! En effet, le match de Mikel Oyarzabal (29 ans) face à l’Arabie saoudite a été passionnant à observer ce dimanche soir à Atlanta (4-0). Auteur d’un doublé en moins de cinq minutes (21e, 24e), le joueur de la Real Sociedad a clairement mis tout le monde d’accord, notamment la rédaction FM qui lui a attribué une superbe note : 8. Sous les yeux de Luis de la Fuente, l’homme du match a confirmé son statut en sélection.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’attaquant basque a d’ailleurs expliqué son impact dans le groupe. « Heureux d’avoir gagné ce match, de ces sensations, nous devons continuer. Je ne pensais pas aider l’équipe à ce point. J’ai été moins présent lors des derniers matches, mais j’ai essayé de faire du mieux possible, de faire en sorte que l’équipe aille bien et réussisse » a indiqué le joueur de la Roja.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Arabie Saoudite
Mikel Oyarzabal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Arabie Saoudite Flag Arabie saoudite
Mikel Oyarzabal Mikel Oyarzabal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier