Mauro Icardi célèbre le limogeage de José Mourinho de Fenerbahçe

Mauro Icardi remporte son duel face à José Mourinho. Alors que ce dernier a été limogé par Fenerbahçe vendredi, après avoir échoué à qualifier son équipe pour la Ligue des champions, l’attaquant argentin s’est empressé de réagir à la nouvelle sur Instagram, en publiant une photo symbolique de lui-même et de l’entraîneur Okan Buruk célébrant le sacre de Galatasaray en Süper Lig. Une manière de mettre fin à un duel né de plusieurs piques échangées entre le buteur et le "Special One".

Les tensions entre les deux hommes remontent à plusieurs mois, lorsque Mourinho avait critiqué Galatasaray de manière ironique sur les réseaux sociaux, insinuant un favoritisme arbitral. Icardi lui avait répondu sèchement, le traitant de «pleurnicheur» et promettant un titre pour les supporters de son club. Mourinho, fidèle à son style provocateur, avait rétorqué en qualifiant Icardi de «grande chèvre», laissant planer l’ambiguïté quant à la connotation positive ou non du mot : «Icardi est une chèvre, et comme c’est une grande chèvre, je préfère ne rien commenter à son sujet. Je me tais et j’accepte.»