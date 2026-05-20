Le communiqué cinglant de Southampton après son exclusion des playoffs

Le frisbee est de sortie ce mercredi ! Après la terrible annonce de l’EFL, qui dirige le Championship, ayant indiqué que Southampton avait été exclu des playoffs et que Middlesbrough était finalement qualifié pour la finale contre Hull City, la formation de deuxième division anglaise a répondu. Dans un communiqué cinglant, le club a clairement expliqué, notamment grâce à son directeur général Phil Parsons, que la fameuse histoire d’espionnage était véridique, mais que les sanctions étaient trop importantes.

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« Nous avons fait appel de la décision d’hier de la Commission disciplinaire indépendante d’expulser le club de football de Southampton des éliminatoires du championnat Sky Bet et d’imposer une déduction de quatre points pour la saison 2026/27. Avant de me tourner vers cet appel, je veux m’adresser à nos supporters, à nos joueurs et à la communauté du football au sens large directement et sans équivoque. Le club a admis avoir violé les règlements EFL 3.4 et 127. Nous sommes désolés pour les autres clubs impliqués, et surtout pour les supporters de Southampton dont la loyauté et le soutien extraordinaires cette saison méritaient mieux du club. Nous avons apporté notre pleine coopération à l’enquête et au processus disciplinaire de l’EFL. Suite à l’appel, nous écrirons également à l’EFL pour faire du bénévolat pour participer à un groupe de travail sur l’application pratique et l’application du règlement 127 dans l’ensemble du championnat. La contrition sans changement est creuse, et nous avons l’intention de démontrer le changement. Sur l’appel lui-même : nous acceptons qu’il y ait une sanction. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c’est une sanction qui n’est pas proportionnelle à l’infraction. Alors que Leeds United a payé 200 000 £ pour une infraction similaire, Southampton s’est vu refuser la possibilité de participer à un match d’une valeur de plus de 200 millions de livres sterling et un match qui signifie tellement pour notre personnel, nos joueurs et nos supporters. Nous pensons que la conséquence financière de la décision d’hier en fait, de loin, la plus grande pénalité jamais infligée à un club de football anglais. Notre appel sera entendu aujourd’hui, et nous fournirons une nouvelle mise à jour en temps voulu » peut-on lire dans le document officiel.