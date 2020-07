FC Barcelone : Quique Setién répond aux déclarations fracassantes de Lionel Messi

La perte du titre risque de faire des dégâts du côté de Barcelone. Deux jours après le sacre du Real Madrid, la tension n'est visiblement pas retombée même si hier, la direction a confirmé Quique Setién dans ses fonctions, au moins jusqu'au 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Naples. Pourtant entre l'entraîneur, qui est arrivé cet hiver seulement, et le vestiaire, l'entente n'est plus au beau fixe, surtout après les déclarations de Lionel Messi suite à la défaite des Blaugranas face à Osasuna (2-1) cette semaine.

«Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais», lâchait la Pulga visant directement l'ancien coach du Betis dont les principes de jeu n'ont pas été intégrés par les stars blaugranas. Présent en conférence de presse à la veille d'un déplacement à Alavés (à suivre en live commenté sur notre site), Setién a répondu à l'Argentin, argumentant que tout le monde avait sa part de responsabilités.

Setién est conscient des faiblesses de son Barça

«Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec Messi et d'autres non. Il a raison de dire que si nous jouons comme nous l'avons fait dans certains matchs comme celui d'Osasuna, cela ne nous fera rien gagner, mais nous avons aussi réussi de très bons matchs comme celui de Villarreal (victoire 4-1 le 5 juillet dernier). Et là, je crois que nous avons le niveau pour gagner la Ligue des champions», expose le technicien espagnol, qui va donc jouer son avenir en Catalogne dans les prochaines semaines.

Il souhaite désormais se réfugier dans le travail et mettre à profit les quelques jours qui le séparent de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions si important pour le club et pour lui-même. «Nous sommes tous conscients que nous devons nous améliorer. L'équipe doit être plus cohérente et fiable. Nous devons être plus réguliers pendant les 90 minutes et être conscients de ce que nous jouons désormais. Nous pouvons atteindre un bon niveau.» Reste à savoir si le vestiaire répondra positivement, lui qui fait régner la loi au FC Barcelone depuis de nombreuses années maintenant.