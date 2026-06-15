André-Pierre Gignac ouvre une pizzeria au Mexique

La Coupe du Monde 2026 a débuté depuis quelques jours aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. A Monterrey, les amoureux de ballon rond comme les autres pourront accompagner leurs soirées football des pizzas à la française d’André-Pierre Gignac. Ce lundi, La Provence révèle que le buteur français a ouvert un commerce à Monterrey, où il est considéré comme une légende depuis son passage chez les Tigres.

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Une enceinte nommée «Petite Canaille». APG a évoqué ce projet chez nos confrères : «cet hiver, avec mon cousin Ichem, on s’est dit que la saveur des pizzas de Marseille nous manquait vraiment. Un soir, on s’est mis à en faire nous-même, à les cuire dans mon four à gaz, pour faire découvrir à un ami mexicain. Il a adoré, nous aussi !» Depuis, le commerce a été lancé.