Youssoufa Moukoko devient le plus jeune joueur à disputer une rencontre de Ligue des Champions

Youssoufa Moukoko a débuté sa carrière professionnelle il y a moins de trois semaines seulement mais il a déjà battu un second record. Plus jeune joueur à évoluer en Bundesliga à 16 ans et un jour, l'attaquant l'est aussi devenu en Ligue des Champions.

1 – Aged 16 years and 18 days @BlackYellow’s Yousouffa #Moukoko becomes the youngest player to ever appear in the @ChampionsLeague – Moukoko beats Celestine Babayaro’s old record by 67 days. Prospect. #UCL #ZenitBVB pic.twitter.com/F6KCL5dbdY — OptaFranz (@OptaFranz) December 8, 2020

L'avant-centre du Borussia Dortmund a remplacé Giovanni Reyna à l'heure de jeu de la rencontre contre le Zenith Saint-Petersbourg et s'approprie donc le record avec ses 16 ans et 18 jours. Il devance Celestine Babayaro, qui avait débuté en Ligue des Champions à 16 ans et 85 jours sous le maillot d'Anderlecht en 1994.