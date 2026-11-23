Battu sur sa pelouse par Le Mans ce dimanche (2-3) après avoir pourtant mené jusqu’à la 84e minute, l’OM n’a pas uniquement péché mentalelement dans le money time. En effet, derrière le scénario cruel d’une fin de rencontre mal maîtrisée se cache une réalité statistique implacable : le promu sarthois s’est procuré un volume d’occasions nettement supérieur aux Phocéens. Le bilan aux expected goals (1,45 xG pour Marseille contre 3,94 xG pour les visiteurs, même en incluant un penalty manqué estimé à 0,79) confirme que ce revers au Vélodrome traduit avant tout une grande fragilité défensive.

La suite après cette publicité

Les déclarations de Samuel Yohou sur l'OM après la remontada du Mans vous semblent-elles justifiées ? Oui, l'OM surperforme depuis plusieurs semaines. Non, Yohou aurait dû savourer sa victoire plutôt que de tacler l'OM. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Ce déséquilibre dépasse largement le cadre de ce revers face au Mans et met en lumière une faille récurrente dans le collectif dirigé par Bruno Genesio depuis l’entame de la saison. Selon les chiffres d’Opta, Marseille occupe ainsi le 95e rang sur 96 parmi les équipes des cinq grands championnats européens au classement des expected goals concédés par rencontre (2,40 xG subis en moyenne).