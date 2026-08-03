Mauricio Pochettino prolonge à la tête des États-Unis

Mauricio Pochettino prolonge l’aventure avec la sélection américaine. La Fédération américaine de football a officialisé la signature d’un nouveau contrat qui lie désormais le technicien argentin jusqu’en 2030. Arrivé en septembre 2024, l’ancien entraîneur du PSG poursuivra son travail avec l’USMNT tout en élargissant son rôle. Il participera notamment « au développement du football américain, en apportant son expertise sur la formation des jeunes, le développement des entraîneurs, les relations avec les ligues professionnelles et les aspects techniques de la fédération », précise le communiqué.

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Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

Cette prolongation intervient après le remarquable parcours des États-Unis lors de la Coupe du Monde 2026. Sous les ordres de Pochettino, la sélection américaine a terminé en tête de son groupe avant de décrocher sa première victoire en phase à élimination directe depuis 2002 en dominant la Bosnie-Herzégovine (2-0). Les États-Unis ont été jusqu’aux huitièmes de finale, avant d’échouer contre la Belgique (1-4).