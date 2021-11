Séville-Lille : les compositions probables

Ce mardi, à Sanchez Pizjuan, le Séville FC accueille Lille pour le compte de la 4e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Les Andalous concoctent un 4-3-3 devant Yassine Bounou. Julen Lopetegui opterait pour une défense à 4, avec Jules Koundé et Diego Carlos dans l'axe, Jesus Navas à droite et Marcos Acuña à gauche. Dans l'entrejeu, Thomas Delaney et Fernando devraient être à la manœuvre, tandis qu'Oliver Torres serait en charge de l'animation. Lucas Ocampos et Suso évolueraient eux sur les ailes et tenteraient de servir au mieux le buteur Youssef En-Nesyri.

Du côté du LOSC, Jocelyn Gourvennec s'appuiera sur son traditionnel 4-4-2 devant le Croate Ivo Grbic. Zeki Celik, José Fonte, Tiago Djalo et Reinildo formeraient l'arrière-garde des Dogues. Benjamin André et Renato Sanches partent avec la faveur des pronostics pour démarrer dans le cœur du jeu. Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné auraient eux en charge l'animation sur les flancs. Jonathan David, actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations, devra faire sans son habituel partenaire Burak Yilmaz, absent. C'est Thimothy Weah qui a les faveurs du staff pour commencer la rencontre.

