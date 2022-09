Christophe Galtier juge le début de saison de l'OGC Nice

La suite après cette publicité

L'aventure de Christophe Galtier n'aura duré qu'un an à Nice. Alors qu'il sortait d'un titre de champion de France avec le LOSC, la saison au Gym ne s'est pas très bien passée, la faute à une défaite en finale de Coupe de France contre Nantes, une 5e place décevante en Ligue , et des tensions en interne, illustrées par les propos tenus hier par Julien Fournier. L'entraîneur est maintenant au PSG et s'apprête à retrouver son ancienne équipe ce samedi au Parc des Princes. Il est d'ailleurs convaincu que Lucien Favre et ses hommes vont redresser la barre, eux qui occupent une décevante 13e place.