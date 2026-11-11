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UEFA Nations League

Équipe de France : Rayan Cherki change encore de numéro !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Michael Olise et Rayan Cherki @Maxppp

Les numéros de maillot sont souvent fétiches pour les joueurs. Mais pas pour tous, à l’image de Rayan Cherki, qui a déjà changé à de nombreuses reprises en équipe de France. Lors du dernier rassemblement par exemple, il avait endossé le numéro 9, qui ne correspondait en rien à son positionnement sur le terrain. Et pour les deux matches à venir contre l’Italie et la Turquie, le joueur de Manchester City a décidé de prendre le 7, qui revenait ces derniers mois à Ousmane Dembélé, absent cette fois-ci pour cause de blessure.

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Le numéro 9 est récupéré par Eli Junior Kroupi. Parmi les nouveaux venus, on notera que Senny Mayulu a pris le numéro 8, que Pablo Pagis a choisi le numéro 19, endossé par Esteban Lepaul lors du précédent rassemblement, et que Saël Kumbedi a récupéré le numéro 5.

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