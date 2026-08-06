Liverpool et Bradley Barcola ont déjà un accord contractuel

L’avenir de Bradley Barcola (23 ans) se joue en coulisses. Le Français, qui n’a pas accepté la prolongation de contrat du PSG, est sur la rampe de départ. Et c’est Liverpool qui a ses faveurs comme révélé par nos soins. Ce jeudi, L’Equipe précise que l’ancien joueur de l’OL a même déjà un accord contractuel avec les Reds.

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Ces derniers sont encore loin d’avoir bouclé cette opération puisque Paris réclame entre 150 et 170 M€ selon diverses sources. Le quotidien sportif ajoute que les Anglais n’iront pas au-delà des 120 M€. Nasser Al-Khelaïfi doit prochainement prendre les choses en main, pendant que l’agent du joueur est déjà en train d’arrondir les angles entre les différentes parties.