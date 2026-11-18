Prêté cet été par la Juventus à l’Olympique Lyonnais, Loïs Openda (26 ans) s’est plutôt bien intégré aux Gones. Auteur de deux buts et une passe décisive en 10 matches, il n’a pas joué depuis le 9 octobre dernier et un match contre Lens suite à une fracture du péroné.

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Alors que son retour se rapproche tout doucement, l’attaquant belge avait fait l’objet de rumeurs italiennes évoquant un retour du côté de la Juventus en janvier. Ce mercredi, il a publié sur ses réseaux sociaux une photo avec le maillot des Gones. Une manière de répondre à cela et à montrer qu’il se voit toujours à 100% dans le projet lyonnais.