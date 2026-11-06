Ligue 1 : les nommés pour le trophée UNFP du joueur du mois d’octobre

L’UNFP a annoncé ce vendredi les trois joueurs nommés pour le trophée du meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1. Meilleur passeur de l’élite avec sept offrandes, Florian Thauvin (RC Lens) est nominé. L’ex-Marseillais a inscrit une réalisation, contre le PFC (victoire, 2-1) et a offert cinq passes décisives dans le courant du mois d’octobre.

La suite après cette publicité

Meilleur buteur du championnat avec huit réalisations, Lassine Sinayoko (Paris FC) fait partie des trois joueurs sélectionnés. Déjà nominé pour ce titre au mois de septembre, l’ancien buteur d’Auxerre a déjà inscrit deux réalisations et délivré trois passes décisives durant le mois précédent et a grandement contribué à l’actuel 4e place du PFC en Ligue 1. Enfin, Elye Wahi (OGC Nice) complète le trio. Le buteur du Gym a inscrit cinq buts le mois dernier, dont un triplé face au Stade Rennais (victoire, 5-2), le week-end passé.