Le Borussia Dortmund met huit joueurs sur le marché !

Tout le monde le sait dorénavant, les clubs vont devoir trouver des liquidités cet été afin de contrer les effets désastreux de la pandémie du coronavirus sur leurs finances. Ainsi, en Espagne, certains clubs vont avoir des problèmes pour faire partir leurs indésirables. Mais ce sera le cas aussi en Allemagne où le directeur sportif du Borussia Dormtund, Michael Zorc, a déjà dressé une liste de joueurs sur le départ.

Ce mercredi matin, Bild dresse la liste de ceux qui devront absolument partir et ils sont 8 ! Il en est un dont tout le monde parle déjà, Mario Götze (27 ans), qui sera en fin de contrat cet été et qui intéresse l'OGC Nice. Le latéral Nico Schultz (27 ans, contrat jusqu'en 2024), pourtant débarqué contre près de 25 M€ l'année dernière, est déjà sur la liste puisqu'il traine des problèmes de placement et que son concurrent Raphaël Guerreiro est largement devant lui, qui n'a joué que quatorze matches avec le BvB.

Des bonnes affaires à saisir

Toujours en défense, le Suisse, Manuel Akanji (24 ans), a débarqué avec le statut d'espoir et contre un joli chèque de 21,5 M€. Finalement, l'international helvète a été relégué dans la hiérarchie des défenseurs et se retrouve le premier remplaçant des titulaires. Dan-Axel Zagadou l'a dépassé et si une offre, d'un club anglais, à hauteur de 25-30 M€ arrive sur le bureau des dirigeants du club allemand, il partira.

Arrivé il y a trois années, le milieu de terrain Mahmoud Dahoud (24 ans, sous contrat jusqu'en 2022) conserve son statut d'éternel espoir et peine à s'imposer chez les pensionnaires du Signal Iduna Park. Une résiliation de contrat semble être le sujet entre les deux parties. Dahoud se retrouverait alors libre de tout contrat quand son club économiserait un salaire annuel de l'ordre de quatre millions d'euros. Dans le thème des résiliations, André Schurrle est aussi nommé. Prêté au Spartak Moscou, il est en fin de contrat au 30 juin 2021. Lui aussi pourrait se mettre au tour de la table et discuter d'une rupture de contrat. À 29 ans, il serait alors libre comme l'air pour choisir un nouveau club.

Enfin, il reste trois joueurs, de moindre importance, mis sur le marché par le Borussia Dortmund cet été. Le premier est l'attaquant de 24 ans, prêté au Hertha Berlin, Marius Wolf. Le Hertha dispose d'une option d'achat de l'ordre de 20 M€, qu'il ne paiera probablement pas. Omer Toprak est aussi sur la liste. Prêté au Werder Brême, le défenseur de 30 ans devrait y rester si sa formation demeure dans l'élite. Enfin, Jeremy Tolyan (25 ans) a fait une belle saison en prêt à Sassuolo et a attisé les convoitises, notamment de l'AS Roma. Reste à savoir si la Louve va passer à l'action. Une chose est certaine, l'été va être chaud à Dortmund.