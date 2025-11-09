Menu Rechercher
Serie A

Serie A : l’AS Rome domine l’Udinese

Par Valentin Feuillette
1 min.
Dybala avec la Roma @Maxppp
Rome 2-0 Udinese

Solide et appliquée, l’AS Rome s’est imposée sans trembler face à l’Udinese (2-0) au Stadio Olimpico, confirmant son redressement en championnat après un début d’automne mitigé. Sous les ordres de Gian Piero Gasperini, les Giallorossi ont livré une prestation sérieuse, marquée par une domination technique et collective constante face à une formation frioulane impuissante. La Roma a ouvert le score peu avant la pause grâce à Lorenzo Pellegrini, auteur d’un penalty parfaitement exécuté (42e) après une faute de Kabasele sur Matías Soulé. Après la mi-temps, les Romains ont continué à dicter le tempo et ont logiquement doublé la mise grâce à Zeki Çelik (61e), opportuniste dans la surface après un bon travail de Dovbyk sur l’aile droite.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Rome Rome 24 11 +7 8 0 3 12 5
10 Logo Udinese Udinese 15 11 -5 4 3 4 12 17

En face, l’Udinese de Kosta Runjaić n’a jamais semblé en mesure d’inquiéter la défense romaine, malgré quelques éclairs de Nicolò Zaniolo, de retour à l’Olimpico. Trop timide offensivement et en difficulté dans les duels, le club frioulan s’incline logiquement et reste embourbé dans le bas du classement. Avec ce succès, la Roma poursuit sa remontée au classement et retrouve de la confiance avant un calendrier chargé. Gasperini semble avoir trouvé l’équilibre entre rigueur défensive et créativité offensive, tandis que l’Udinese, toujours en quête de repères, reste dans le ventre mou.

