AS Roma : Donyell Malen continue de tout écraser sur son passage

Arrivé presque discrètement lors du dernier mercato hivernal, Donyell Malen (27 ans) est finalement devenu en quelques semaines l’un des principaux visages de la Serie A. Prêté par Aston Villa, l’attaquant international néerlandais (51 sélections, 13 buts) continue d’enflammer le Stadio Olimpico et porte les ambitions européennes de l’AS Roma. Dimanche, le natif de Wieringen n’a pas dérogé à la règle qu’il s’est lui-même fixée. Auteur d’un doublé décisif contre Parme, le numéro 14 romain a offert un précieux succès aux siens (3-2) en inscrivant un penalty décisif au bout du temps additionnel. De quoi confirmer sa forme étincelante et le positionner à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs avec 13 réalisations.

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Des statistiques XXL

Sous les ordres de Gian Piero Gasperini, Malen semble, en effet, avoir franchi un cap. L’entraîneur italien ne cache d’ailleurs plus son admiration pour son attaquant, qu’il considère comme la pièce manquante de son système. Après une double réalisation contre Naples en février dernier, Gasperini déclarait déjà : «je n’ai pas peur de dire qu’avec Malen dès le début de saison, nous aurions pris plusieurs points de plus». Le technicien italien allait même plus loin dans l’éloge : «il possède les caractéristiques idéales pour mon football. C’est un attaquant complet, précis, capable de finir dans toutes les situations». Considéré par de nombreux observateurs comme un ailier, Malen a finalement été repositionné dans l’axe par Gasperini et le rendement du principal concerné donne raison au coach transalpin.

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Après avoir inscrit trois buts lors de ses quatre premiers matches, l’ancien joueur du PSV et de Dortmund n’a cessé de monter en puissance. Il y a quelques semaines, l’agence italienne ANSA soulignait même qu’aucun attaquant recruté par la Roma n’avait réussi un tel départ depuis Gabriel Batistuta. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout l’attitude de Malen qui impressionne ses coéquipiers. Travailleur, intense dans le pressing, toujours tourné vers le collectif, le Néerlandais s’est rapidement intégré dans le vestiaire romain. Son entente technique avec Paulo Dybala fait déjà des ravages en Serie A. La presse italienne parle même d’un duo capable de relancer durablement les ambitions romaines.

La presse italienne est fan !

Outre son impact sur le terrain, celui qui est prêté avec option d’achat obligatoire (sous certaines conditions) brille aussi par son état d’esprit. Après son doublé contre Naples, alors qu’il venait d’être élu homme du match, Malen refusait, à ce titre, de se satisfaire du nul obtenu : «je ne suis pas satisfait, nous voulions gagner. La Roma est un grand club avec de grandes ambitions». Une déclaration qui a marqué les tifosi et illustré sa mentalité de compétiteur. Loué à Trigoria, Malen est sur son petit nuage. Une réussite également justifiée par le style Gasperini : «à la Roma, nous attaquons constamment et nous pressons énormément. Je me sens en pleine forme grâce à cette manière de jouer», notait le buteur batave.

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Encensé par son coach, disposant de la confiance de ses coéquipiers et chouchouté par les fans giallorossi, l’avant-centre formé à l’Ajax fait également le bonheur de la presse italienne où les superlatifs se multiplient désormais. La Repubblica évoque ainsi «l’homme que Gasperini voulait absolument», tandis que plusieurs médias romains estiment que l’attaque giallorossa a retrouvé une dimension européenne grâce à lui. Son influence dépasse même le simple cadre statistique. Face à Bologne, il a encore livré une prestation totale avec un but et une passe décisive, confirmant son rôle central dans la remontée de la Roma au classement. Aujourd’hui quatrième de Serie A avec le même nombre de points que l’AC Milan et une petite longueur de retard sur la Juve, la Roma rêve plus que jamais de Ligue des Champions et dans la capitale italienne, beaucoup pensent déjà que Donyell Malen est l’acteur clé du renouveau romain.