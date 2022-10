LdC : Jürgen Klopp adoube Mohamed Salah

Six minutes et douze secondes : c'est le temps qui aura suffit à Mohamed Salah pour inscrire le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Une performance incroyable qui est venue se greffer à la large victoire des Reds face aux Rangers (1-7).

Interrogé quant à l'exploit de l'Égyptien en conférence de presse d'après-match, Jürgen Klopp, son entraîneur, ne s'est fendu que de simples mots pour décrire ce à quoi il venait d'assister : « Mo c'est Mo. » Une admiration simple et méritée pour le Pharaon qui était rentré à la 68e minute de jeu et qui connait quelques difficultés en ce début de saison.