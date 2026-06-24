Hull City fonce sur Jaouen Hadjam

Ancien joueur du Paris FC et du FC Nantes, Jaouen Hadjam s’est imposé depuis l’hiver 2024 comme un joueur référence en Suisse avec les Young Boys de Berne avec qui il a été champion en 2024 et a disputé la Ligue des Champions lors de l’exercice suivant. Des performances qui lui permettent d’ailleurs d’être un joueur régulier dans la sélection algérienne depuis ses débuts en 2023 (19 sélections, 3 buts). Le latéral gauche est de l’aventure pour la Coupe du Monde 2026 où il est d’ailleurs entré lors de la victoire 2-1 contre la Jordanie.

La suite après cette publicité

S’il est concentré sur son tournoi et notamment le prochain match contre l’Autriche qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche (4h), Jaouen Hadjam anime également le mercato. Il y a quelques jours, Fabrizio Romano, avait d’ailleurs évoqué un intérêt du club italien de Côme. Selon nos informations, Hull City est sur le dossier. Promus en Premier League, les Tigers aimeraient marquer le coup sur ce mercato et l’ont coché pour le poste de latéral gauche. Des formations de Bundesliga sont également sur les rangs.