Le Pescara de Lorenzo Insigne descend en Serie C, Frosinone remonte en Serie A

Le verdict est tombé en Serie B à l’issue d’une dernière journée riche en émotions. Déjà assurés de retrouver l’élite, les joueurs de Venise ont parachevé leur saison en beauté en décrochant le titre de champion après un succès solide face à Palerme (2-0). Ils seront accompagnés en Serie A par Frosinone, qui a balayé tout suspense en écrasant Mantova sur le score sans appel de 5-0. Cette démonstration de force, marquée par une réalisation de l’attaquant algérien Farès Ghedjemis, valide officiellement leur promotion directe. Derrière ce duo de tête, la lutte pour le dernier ticket d’accession s’annonce acharnée entre Monza, Palerme, Catanzaro, Modène, la Juve Stabia et Avellino, qui devront passer par les périlleux barrages.

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À l’autre extrémité du classement, le bilan est dramatique pour la Reggiana, La Spezia et surtout Pescara, tous condamnés à la relégation en Serie C. Pour le club des Abruzzes, la chute est particulièrement cruelle malgré les investissements massifs réalisés récemment. Devenu copropriétaire l’été dernier, Marco Verratti avait pourtant tenté le tout pour le tout en faisant revenir Lorenzo Insigne lors du mercato hivernal. Mais en dépit du sursaut d’orgueil du champion d’Europe 2020, auteur de cinq buts et trois passes décisives en une demi-saison, Pescara termine à la dernière place du championnat et quitte l’antichambre de l’élite par la petite porte.