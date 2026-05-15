Monaco : Newcastle passe à l’attaque pour Lamine Camara, Liverpool va riposter

C’est l’un des hommes forts de la saison sur le Rocher. Érigé en véritable baromètre de l’AS Monaco, Lamine Camara (22 ans) a été l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif monégasque cette année. Avec 1 but et 4 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, l’infatigable milieu de terrain a rayonné. Si la direction princière s’attend déjà à réaliser une énorme vente estivale avec Maghnes Akliouche, qui se trouve dans le viseur du Paris Saint-Germain, Lamine Camara pourrait bien lui emboîter le pas et s’envoler sous d’autres cieux. Il faut dire que l’international sénégalais (30 sélections, 4 buts) jouit d’une cote monumentale à travers le continent, et sa nouvelle saison pleine dans la Principauté est en passe de déclencher un véritable raz-de-marée du côté de la Premier League.

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Ces derniers mois déjà, plusieurs formations anglaises avaient pris la température sur la situation de l’ancien Messin. Elles seront encore nombreuses au prochain mercato, mais selon nos informations, Newcastle a d’ores et déjà décidé d’accélérer sur le dossier. Actuellement 13es de Premier League et désireux de se racheter la saison prochaine, les Magpies anticipent de lourds mouvements dans leur entrejeu, avec les possibles départs de Sandro Tonali ou Bruno Guimarães. Pour les remplacer, la direction anglaise a fait de Lamine Camara sa grande priorité (le choix numéro 2 menant à Kevin Danois, comme nous vous le révélions récemment en exclusivité). Le club est en ordre de marche et les choses se sont concrétisées ces derniers jours : une réunion a en effet été organisée entre les dirigeants de Newcastle et les représentants du joueur monégasque.

Un chèque de 50 M€ espéré du côté de Monaco

Mais Newcastle est loin d’être seul sur le coup. Toujours selon nos indiscrétions, Liverpool est également extrêmement chaud sur le dossier. Les dirigeants des Reds ont surtout été mis au parfum de la récente rencontre entre le clan Camara et les Magpies. Une information qui pousse aujourd’hui le club de la Mersey à vouloir passer, lui aussi, la vitesse supérieure pour ne pas se faire doubler. Au regard des tarifs habituellement appliqués en Angleterre, le prix de Lamine Camara, sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2029, se situerait aujourd’hui autour des 50 millions d’euros.

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Un montant conséquent pour la formation monégasque, mais loin d’être insurmontable pour la puissance financière des cadors britanniques. Pour rappel, l’AS Monaco avait déboursé environ 15 millions d’euros à l’été 2024 pour aller chercher le natif de Diouloulou au FC Metz. Depuis son arrivée en France en provenance de la célèbre académie Génération Foot, le milieu de terrain a franchi les étapes à une vitesse folle. La Premier League semble être la prochaine destination de sa vertigineuse ascension.