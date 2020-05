Le Hertha Berlin suspend Salomon Kalou après sa vidéo polémique !

Voilà plusieurs jours maintenant que les clubs de football allemand ont pu rouvrir les portes de leur centre d'entraînement pour accueillir leurs joueurs professionnels. Sous la contrainte d'un règlement sanitaire stricte, ils ont en effet pu relancer les entraînements, dans l'espoir de redémarrer et finir la saison 2019-2020. Du côté du gouvernement, les dernières informations étaient même plutôt positives. Mais ce lundi, nous avons appris l'existence de 10 cas positifs au Covid-19 au sein de clubs, dont l'identité n'a pas été révélée. Ce qui a forcément calmé l'enthousiasme de ceux qui croient ardemment à un retour sur les terrains.

La suite après cette publicité

Cependant, ce ne sont pas forcément ces 10 cas positifs qui ont scellé l'avenir à court terme de la Bundesliga, mais bien une vidéo postée sur Facebook par Salomon Kalou ce lundi. Elle a depuis été effacée par son auteur. Kalou pénétrait ainsi dans le centre d'entraînement de son club, le Hertha Berlin, avec une décontraction d'abord plaisante puis finalement dramatique. Il ne respecte en rien les consignes sanitaires très strictes établies dans l'espoir d'un redémarrage. La distance d'1,5 mètres entre deux personnes est rarement respectée, on le voit serrer les mains de certains partenaires, puis entrer dans la salle où son coéquipier Jordan Torunarigha est testé au coronavirus. Seul un physiothérapeute semble se rendre compte de la gravité des faits et demande à Kalou d'effacer sa vidéo.

L'Ivoirien, âgé de 34 ans, réplique : « je plaisante, tout va bien », et reste dans la salle. Puis il se moque du médecin qui lui fait passer son test. On le voit également s'enorgueillir d'avoir touché son salaire sans avoir dû jouer ou s'entraîner ces dernières semaines. Et c'est là qu'intervient la deuxième polémique, puisque plusieurs joueurs, dont l'ancien Parisien Vedad Ibisevic, se plaignent de la baisse de salaire initiée par leur direction en raison de la crise. Une baisse qui serait, selon les joueurs, plus conséquente que prévu. Bien qu'effacée, la vidéo a eu le temps de faire le tour de la toile et a choqué les médias allemands ainsi que la Ligue de football allemand (DFL), qui a condamné le comportement de Kalou, jugé « inacceptable ».

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

Le Hertha suspend Kalou

« La scandaleuse vidéo de Kalou contrecarre tous les efforts », se lamente Kicker. « Salomon Kalou ne rend pas service à la Bundesliga », renchérit le Berliner Morgenpost, bien conscient que l'attitude de Kalou ne plaide pas en faveur d'une reprise du football professionnel. L'inconscience et la légèreté de Kalou ne collent absolument pas avec le sérieux réclamé aux clubs. Le Hertha Berlin, qui vit décidément une drôle de saison (on pense notamment aux deux petits mois passés par Jürgen Klinsmann sur le banc de touche de l'équipe), a réagi en publiant un long communiqué.

« Berlin - Salomon Kalou a donné l'impression dans sa vidéo que les joueurs du Hertha BSC ne prennent pas au sérieux les règles de distance et d'hygiène prescrites par les autorités sanitaires. Hertha BSC tient à préciser qu'il s'agit là de l'échec d'un seul joueur. Le fait que d'autres membres de l'équipe n'aient pas attiré son attention sur cette faute et aient plutôt répondu avec une poignée de main montre que les rappels réguliers aux règles de distance et d'hygiène doivent être encore plus intensives. L'équipe Hertha BSC est divisée en quatre groupes de huit et un groupe de quatre pour l'entraînement. Ces groupes utilisent différentes pièces pour se déplacer, tout en respectant les règles de distance. De plus, les joueurs ont été informés en détail par le club des règles d'hygiène et de distance. En raison des résultats négatifs du test, Salomon Kalou a été tenté de saluer ses coéquipiers dans sa cabine avec une poignée de main, contrairement aux annonces claires du responsable de l'hygiène », peut-on d'abord lire.

Puis le Hertha laisse le soin à Salomon Kalou de s'excuser : « je suis désolé si j'ai donné l'impression de ne pas prendre le coronavirus au sérieux. Je m'en excuse pour cela. C'est plutôt le contraire, parce que je suis particulièrement inquiet pour les gens en Afrique, parce que les soins médicaux sont loin d'être aussi bons qu'en Allemagne. J'étais content que nos tests soient tous négatifs, et je veux également m'excuser auprès de ceux qui sont dans la vidéo, qui ne savaient pas que je diffusais en direct et que je ne voulais pas mettre dans cette situation. » Le mal est cependant fait et celui qui a joué pour le LOSC entre 2012 et 2014 est sanctionné par son club, où il arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain.

« Avec sa vidéo, Salomon Kalou a violé les règles internes fondamentales de l'équipe et a montré un comportement qui ne correspond ni à la situation ni aux règles de conduite du club. Hertha BSC a donc décidé de le suspendre de l'équipe, des entraînements et des prochains matches avec effet immédiat. » Pas sûr donc que Kalou puisse disputer ses derniers matches avec le Hertha, où il évolue depuis 2014. Le club berlinois a tapé fort pour ne pas condamner définitivement la possibilité d'une reprise de la saison, mais l'image déplorable laissée par cette vidéo risque de coller aux basques des footballeurs jusqu'à la fin de cette période trouble.