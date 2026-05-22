Coupe du Monde 2026 : la FFF veut réduire les primes des Bleus

Ce vendredi matin, Philippe Diallo a fait passer quelques messages au micro de France-Info. Le président de la Fédération Française de Football a notamment évoqué les objectifs fixés aux Tricolores durant la Coupe du Monde 2026. «La France est aujourd’hui classée numéro 1 au classement de la FIFA, c’est-à-dire première équipe mondiale. Donc on ne peut pas se cacher, l’équipe de France a beaucoup de qualités, beaucoup de talents, un sélectionneur qui a beaucoup d’expérience. Donc forcément, on y va pour faire un résultat important. Cela reste du football, donc il faut une forme d’humilité parce que dans un tournoi qui va durer jusqu’au 19 juillet, il peut se passer beaucoup de choses.»

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Le boss de la FFF a profité des micros tendus pour évoquer le projet de diffusion des matches des Bleus gratuitement dans des cinémas. Un projet difficilement réalisable, mais qui semble lui tenir à cœur. «Le football et la Coupe du Monde doivent rester populaires et donc accessibles à tous. Donc on va tout mettre en œuvre pour que cette Coupe du monde ait lieu aussi en France, pour ceux qui n’iront pas aux États-Unis. La FFF va prendre un certain nombre d’initiatives.» Parmi les autres initiatives de la FFF, il y en a une qui concerne directement les joueurs de Didier Deschamps. Cet après-midi, L’Equipe révèle que l’instance dirigeante du football français souhaite baisser les primes des Bleus.

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Les primes de la discorde ?

Une décision qui intervient à quelques jours seulement du départ des Bleus pour Boston, où est localisé leur camp de base. Ainsi, le quotidien sportif explique que Philippe Diallo a rencontré les Tricolores au début du printemps afin de leur exposer son plan. Il a précisé que la prime attribuée par la FIFA était moins importante que prévue et que la conversion du dollar à l’euro ne leur était pas favorable. Enfin, le dernier argument avancé concerne le prix exorbitant des dépenses liées à ce tournoi aux Etats-Unis, ainsi qu’au Canada et au Mexique. Pour toutes ces raisons, Philippe Diallo a donc demandé à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de faire un effort financier et de baisser le montant des primes qui devaient leur être allouées.

Nous parlons d’un montant légèrement supérieur à 20 000 € par joueur. Mais les Bleus n’ont pas totalement compris cette demande. Bien qu’ils soient conscients que la FFF traverse une situation financière moins bonne, ils n’ont pas saisi pourquoi leur faire cette demande sachant que la fédération a signé un contrat de 100 M€ par an avec le sponsor maillot Nike. De plus, certains ont été surpris et estiment que cette demande manque de cohérence puisque leurs primes ont été augmentées il y a à peine 4 mois par Diallo et la FFF après avoir composté leur billet pour le Mondial 2026. Nos confrères expliquent cette volte-face par «une volonté de réaliser des économies sur toutes les sélections nationales dans une quête d’équilibre budgétaire». La FFF et les Bleus n’ont pas encore trouvé d’accord sur le sujet. Affaire à suivre…