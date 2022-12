Le prince William vole au secours d'Harry Kane et de l'Angleterre

La suite après cette publicité

Prince d'Angleterre, William est aussi un fervent admirateur de football et a souvent commenté l'actualité des Three Lions. Encourageant l'équipe anglaise pour la finale de l'Euro 2020, il a de nouveau volé au soutien des joueurs de Gareth Southgate après la défaite de ces derniers face à la France (2-1). Il en a aussi profité pour tenter de remonter le moral d'Harry Kane qui a loupé un penalty important pouvant remettre les deux équipes à égalité en fin de match.

«Gareth, Harry et toute l'équipe d'Angleterre, je suis désolé pour vous tous. Vous vous êtes tellement investis dans ce tournoi et nous sommes tous si fiers de vous. Gardez la tête haute et à la prochaine fois» a ainsi lâché l'homme de 40 ans. Les Anglais ont loupé le coche mais auront rendu fiers leurs fervents défenseurs.

Gareth, Harry and the whole @England squad and staff, gutted for all of you. You put so much into this tournament and we are all so proud of you. Heads held high and on to the next one! W.