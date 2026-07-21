Portugal : les premières annonces de Jorge Jesus

Le Portugal n’a pas traîné. À peine parti, Roberto Martinez a immédiatement été remplacé par l’un des entraîneurs les plus célèbres du pays, Jorge Jesus. À 71 ans, l’ancien coach de Benfica et d’Al-Hilal a pris en main l’équipe nationale pour la première fois de sa carrière. Sans surprise, Jesus suscite beaucoup d’espoir pour une nation qui avait été citée parmi les favoris de la Coupe du Monde 2026, avant d’être éliminée sans gloire par l’Espagne (0-1). Forte de sa jeune génération, la Seleção das Quinas veut rapidement rebondir avec l’Euro 2028 en ligne de mire.

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L’objectif de Jorge Jesus sera surtout de monter une équipe capable de briller lors de la Coupe du Monde 2030 que le Portugal organise conjointement avec l’Espagne et le Maroc. À peine intronisé, Jesus avait dû expliquer son plan avec un Cristiano Ronaldo (41 ans) plus que jamais considéré comme un poids pour la sélection nationale. «Il ne sera jamais un problème pour l’équipe nationale ni pour moi. Concernant la polémique, chacun a le droit à son opinion. Quand je devrais prendre une décision, je parlerai individuellement à Cristiano et à chacun. Cristiano est un symbole du Portugal. Il entrera dans l’histoire, et j’ai eu un immense plaisir à travailler avec lui (…) Je ne juge pas un joueur sur son âge, c’est pareil pour Cristiano».

«Nous avons de grands joueurs, mais nous n’avons pas remporté grand-chose»

Depuis, le sélectionneur portugais est à nouveau sorti du silence dans une interview donnée à Canal 11 et relayée par A Bola. L’occasion pour lui d’annoncer que la liste des joueurs qui seront convoqués pour le premier match de Ligue des Nations face au Pays de Galles, le 24 septembre prochain, ne devrait pas être très éloignée de celle du Mondial 2026. «On pourrait penser que le nouveau sélectionneur va arriver et changer beaucoup de joueurs. Ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas bête. De plus, je n’ai pas vraiment le temps de convoquer plusieurs joueurs qui n’ont pas été retenus pour cette sélection. Il n’y a pas un choix de joueurs aussi vaste parmi lesquels choisir. Au cours des quatre prochaines années, de nouveaux joueurs feront sans doute leur apparition. La composition (pour la Ligue des Nations, ndlr) ne s’éloignera pas beaucoup de celle des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026. Deux ou trois nouveaux joueurs, quelque chose comme ça.»

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Enfin, Jesus en a surtout profité pour faire passer un premier message fort à ses futurs joueurs : il va falloir jouer beaucoup mieux qu’à la Coupe du Monde. «Si la sélection ne joue pas plus qu’elle ne l’a fait lors de la Coupe du Monde, je ne ferai pas mieux. Avec mon staff technique, nous devons jouer davantage, sinon nous continuerons ici à nourrir un rêve vieux de plusieurs années. Nous avons de grands joueurs, mais nous n’avons pas remporté grand-chose. Nous avons remporté l’Euro il y a 10 ans, nous avons remporté deux Ligues des Nations, ce qui n’est pas la compétition la plus importante, mais c’est la plus difficile, car on y affronte toujours les meilleures équipes européennes. L’année dernière encore, le Portugal, la France, l’Allemagne et l’Espagne ont atteint la phase finale». À bon entendeur…