PSG : Fabian Ruiz rêve du Ballon d’Or
Au PSG, Fabian Ruiz a traversé une saison contrastée. Écarté des terrains sur blessure pendant plusieurs mois, le milieu espagnol a tout de même raflé l’intégralité des titres collectifs avec son club. Son retour en forme à la compétition lui a ensuite permis d’enchaîner sur un sacre mondial majuscule avec la Roja, affirmant qu’il est l’un des meilleurs joueurs à son poste quand il est affûté physiquement.
Fabian Ruiz, Ballon d’Or ?🏆— Téléfoot (@telefoot_TF1) September 4, 2026
La question est posée. La réponse est à découvrir… 👀
🎙️ L'interview exclusive de Fabian Ruiz est à retrouver dans Téléfoot, ce dimanche dès 10h50 sur TF1 et TF1+.
Avec @BastienAL 🎤 pic.twitter.com/WfOQ7nU36s
Interrogé par Téléfoot sur ses ambitions et sur la plus prestigieuse des distinctions individuelles, l’international espagnol n’a pas caché son rêve de remporter ce titre : «le Ballon d’Or ? C’est un rêve pour n’importe quel footballeur. Pourquoi pas cette année ? Rêver d’être le plus près possible de soulever ce trophée. J’ai eu la chance de pouvoir gagner beaucoup de trophées collectifs, et peu individuels. Ce serait un honneur !»
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