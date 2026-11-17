Gianni Infantino a trouvé son adversaire pour la présidence de la FIFA. Ce lundi, c’est la candidature du président de la FFF, Philippe Diallo, qui a été officialisée. Malgré plusieurs mois de campagne intensive, l’Italo-Suisse doit faire face à une contestation grandissante, surtout en Europe, où ses dernières décisions ont suscité de nombreuses critiques. Son rapprochement avec Donald Trump, la remise du prix de la paix au président américain et les controverses autour de la gestion de la Coupe du monde ont fragilisé son image. Toutefois, Infantino conserve un avantage considérable grâce au soutien de nombreuses fédérations africaines, asiatiques et sud-américaines.

La suite après cette publicité

Face à lui, Philippe Diallo entend s’appuyer sur le soutien de l’UEFA et de plusieurs fédérations pour tenter de créer la surprise. Le président de la Fédération française de football peut espérer obtenir une grande partie des 55 voix européennes, ainsi que des soutiens au sein de la Concacaf, qui rassemble 35 fédérations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Soutenu activement par Emmanuel Macron, le dirigeant français disposerait déjà d’une base électorale proche de la centaine de voix comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Un résultat encourageant, même si celui-ci reste encore insuffisant pour garantir une victoire face à un adversaire solidement implanté à l’échelle internationale et qui compterait déjà 80 à 90 voix assurés de son côté.

La suite après cette publicité

Gianni Infantino pourrait vite être fragilisé

Néanmoins, la campagne, qui doit s’achever le 18 mars prochain à Rabat, pourrait encore réserver plusieurs rebondissements. Comme le rapporte le quotidien, l’UEFA a notamment lancé une enquête sur la gestion de Gianni Infantino, avec l’objectif de mettre en lumière d’éventuelles irrégularités et de fragiliser davantage sa candidature. Par ailleurs, les relations étroites entre le président de la FIFA et Donald Trump pourraient également devenir un handicap politique. Selon le Telegraph, Infantino pourrait être convoqué devant le Congrès américain dans le cadre d’investigations portant sur ses liens avec le président des États-Unis. Une situation délicate qui pourrait peser sur sa campagne, alors que les critiques à son encontre se multiplient.

La suite après cette publicité

Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Pour espérer renverser le rapport de force, Philippe Diallo devra par ailleurs s’entourer d’une équipe de campagne expérimentée et influente. Le nom de Kevin Lamour, ancien numéro trois de la FIFA, reviendrait avec insistance. Écarté par Infantino après avoir dénoncé certaines de ses orientations, il bénéficie d’une solide réputation auprès des dirigeants du football mondial et connaît particulièrement bien les mécanismes de l’instance internationale. Son éventuelle implication pourrait donc constituer un atout important pour le candidat français. Si Gianni Infantino reste aujourd’hui le grand favori du scrutin, Philippe Diallo dispose encore de plusieurs mois pour convaincre, rassembler et profiter des éventuelles déconvenues de son rival.