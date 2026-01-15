Rennes va boucler une vente à 5,5 M€

Carlos Andrés Gomez va quitter définitivement le Stade Rennais. Acheté au Real Salt Lake en 2024 en échange de 10 M€, l’ailier colombien était prêté au Vasco da Gama depuis le début de la saison. Avec le club carioca, le joueur de 23 ans a disputé 21 matches (1 but, 7 passes décisives).

Visiblement ravi des prestations du joueur, Vasco va lever l’option d’achat selon Ouest-France. Ce qui va permettre au Stade Rennais de toucher environ 5,5 M€. Cela ne couvre pas la somme investie en 2024, mais OF précise que la formation bretonne conserverait 40% des droits économiques d’Andrés Gomez. À noter que le montant de l’opération pourrait grimper jusqu’à 7 M€, mais le SRFC n’aurait plus que 20% des droits du Sud-Américain.