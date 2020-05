OL : la réponse de Jean-Michel Aulas à Pierre Ferracci

« Il part tous azimuts, il se trompe de combat. Je suis le premier à reconnaître qu’il y a des enjeux économiques très lourds. Mais Jean-Michel (Aulas) ne peut pas faire reprendre la Ligue 1 dans des conditions acrobatiques simplement pour que l’Olympique lyonnais aille en Ligue des champions. » Mardi soir, le président du Paris FC Pierre Ferracci s'insurgeait sur les ondes d'Europe 1 contre le comportement de Jean-Michel Aulas. Depuis plusieurs semaines maintenant, le président de l'OL tente par tous les moyens d'obtenir gain de cause dans sa lutte contre l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1. L'intéressé s'est trouvé un nouvel ennemi en la personne de Pierre Ferracci...

Mais Aulas ne compte pas rendre les armes loin s'en faut. Le patron de l'Olympique Lyonnais a ainsi répondu à son homologue parisien via son compte Twitter. « Je n’avais pas vu mais concrètement le Paris FC et Pierre ne sont pas crédibles car ils sauvent leur saison par la décision incroyable de la LFP d’arrêter le classement alors qu’ils ont 2 points d’avance avant 10 matchs et qu’ils auraient pu descendre en N1, » martèle ainsi JMA. On se dirige vers une nouvelle passe d'armes impliquant Jean-Michel Aulas...