Un nouveau prétendant XXL entre dans la course pour Ayyoub Bouaddi !

La Coupe du monde 2026 est en train de propulser Ayyoub Bouaddi dans une autre dimension. Auteur de prestations exceptionnelles avec le Maroc, le jeune milieu de terrain de 18 ans s’est imposé comme l’une des grandes révélations du tournoi. Ou du moins pour ceux qui ne le connaissaient pas. Impressionnant de sérénité, capable de dicter le tempo et de répondre présent dans les grands rendez-vous, le nouveau Lion de l’Atlas enchaîne les performances de très haut niveau. Déjà très coté avant le Mondial, le Lillois voit désormais sa valeur exploser et tout indique qu’il va, en plus, quitter le LOSC dès cet été.

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Depuis plusieurs semaines, les plus grandes écuries européennes suivent de très près son évolution. Le PSG, le Real Madrid, Liverpool, Manchester United ou encore Arsenal ont tous été associés au prodige marocain ces derniers mois. Son profil, sa précocité et sa marge de progression en font l’un des dossiers les plus suivis du prochain mercato, alors que Lille sait déjà qu’il sera extrêmement difficile de résister aux offensives des géants européens.

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City entre dans la course

Et la liste des prétendants continue de s’allonger. Selon les informations de Marca, Manchester City garde un œil très attentif sur la situation d’Ayyoub Bouaddi. Le club anglais apprécie énormément le profil du milieu marocain et le considère comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Toujours selon le média espagnol, des contacts directs ont déjà eu lieu entre les dirigeants des Skyblues et le LOSC, preuve que l’intérêt est particulièrement concret.

Avec une puissance financière quasiment sans égale, Manchester City dispose évidemment d’arguments de poids pour convaincre Lille et le joueur. Si la concurrence s’annonce féroce, les Citizens comptent bien jouer leur carte jusqu’au bout. Une chose semble désormais certaine : si Ayyoub Bouaddi poursuit sur sa lancée durant cette Coupe du monde, son mercato risque de s’emballer totalement dans les prochaines semaines et de donner lieu à une bataille XXL entre les plus grands clubs du continent.