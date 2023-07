Le fils de Nicolas Anelka intègre le centre de formation du PSG

Le Paris Saint-Germain se tourne vers l’avenir ! En effet, la cellule de recrutement et la direction sportive ont validé l’entrée de 16 nouveaux joueurs, issus de la génération 2008, au Centre de Formation du club de la capitale.

Parmi les nouveaux visages intégrant l’univers du PSG figurent 14 joueurs issus du Centre de Préformation parisien. Pour rappel, le Centre de Formation du PSG a été élu parmi les meilleurs du pays par la Fédération Française de football en 2019 et 2020 au regard de ses infrastructures de qualité et de la formation qui y est dispensée, conciliant la pratique du football et la poursuite des études. À noter également la présence de deux nouveaux visages en plus des 14 lauréats dont celui de Kaïs Anelka, fils de Nicolas Anelka. Pour rappel, l’ex-international tricolore (69 sélections, 14 buts) a lui aussi effectué ses débuts avec les Rouge et Bleu avant d’être révélé à l’âge de 16 ans un soir de février 1996 avec l’équipe première. Nul doute que le jeune Kaïs espère suivre les traces de son père.

