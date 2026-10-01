Équipe de France : la nouvelle sortie de Zinedine Zidane sur son coup de boule à Marco Materazzi

Après deux victoires à l’extérieur, en Turquie puis en Belgique, l’équipe de France accueille l’Italie vendredi soir, dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des nations. Avant ce choc historique, Zinedine Zidane s’est présenté en conférence de presse et a logiquement été interrogé sur son coup de boule asséné à Marco Materazzi lors de la finale du Mondial 2006.

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«Les images me le rappellent, ça passe en boucle mais je n’ai pas fait que ça, il y a des choses plus belles, je pense plutôt aux images positives. Je n’ai pas de regrets, je ne suis pas fier de ce qui s’est passé mais ça fait partie de ma carrière, on ne peut pas faire que des belles choses, on a tous un parcours de vie et on ne fait pas forcément que des choses tops. Maintenant, je me concentre sur la suite. En 2006, pour moi c’était la fin, ça a été très très compliqué mais je crois en la vie, dans les choses positives et je me suis préparé pour pouvoir revenir et entraîner la France et je veux me donner à fond».