Un procès à plus de 450 millions d’euros secoue l’Inter Milan

L’ancien propriétaire de l’Inter Milan, Steven Zhang, a décidé de poursuivre Oaktree en justice dans un litige qui pourrait atteindre jusqu’à 450 millions d’euros selon la presse italienne. Au cœur de cette bataille : le prêt accordé par le fonds américain en 2021, arrivé à échéance en avril 2024, que Zhang n’a pas été en mesure de rembourser. Oaktree avait alors récupéré les actions du club, utilisées comme garantie, devenant ainsi le nouveau propriétaire des Nerazzurri.

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Désormais, l’enjeu principal concerne la valorisation réelle de l’Inter au moment de la reprise. Zhang estime que la valeur du club dépassait largement le montant de la dette, et réclame une éventuelle compensation sur la différence. Un panel d’experts devra déterminer la valeur nette de l’actif au moment de la prise de contrôle, une décision qui pourrait avoir d’importantes conséquences financières pour Oaktree si la justice donne raison à l’ancien président intériste. Affaire à suivre…