PSG : Neymar a choisi où il veut jouer la saison prochaine

La suite après cette publicité

La tendance est à un départ. Nous vous dévoilions ainsi en exclusivité sur Foot Mercato que Luis Campos avait placé Neymar sur la liste des joueurs pour qui des offres seraient écoutées, pendant que du côté de Doha, on est aussi plutôt chaud pour se séparer de la vedette brésilienne. Depuis plusieurs jours déjà, des médias à travers le monde évoquent des intérêts allant de la Juventus à Santos, en passant même par Newcastle...

Mais forcément, le salaire conséquent du principal concerné, estimé à 36 millions d'euros annuels, en refroidit plus d'un. C'est surtout ça qui rend un départ très compliqué, plus que son prix qui aurait été fixé à 50 millions d'euros selon les médias espagnols. L'hypothèse d'un prêt serait même en train d'être discutée afin de rendre un départ plus facile.

La porte est ouverte

Quelque chose a changé ces dernières heures cependant : Neymar semble enfin prêt à partir, ce qui n'était pas forcément le cas plus tôt dans la saison. Et selon TV3, la télévision publique catalane, il a une destination préférée. Vous l'aurez compris sans trop de problèmes, c'est le FC Barcelone. Le Brésilien souhaite revenir, un été encore, et cette fois, l'état-major parisien pourrait le laisser filer, après moult tentatives de rapatriement ratées de la part du Barça. Contrairement à ce qui a pu se passer d'autres étés, des offres du Barça pour le joueur de 30 ans seraient les bienvenues aux yeux des décideurs parisiens.

Si le média n'évoque pas vraiment de chiffres et ne dévoile pas de détails précis concernant une possible opération, il dévoile un autre paramètre très important : Xavi serait ainsi très chaud pour avoir la vedette de la Canarinha dans son équipe. Proche du joueur brésilien et fan de ses qualités, l'entraîneur catalan serait ravi de l'avoir dans ses rangs. On n’échappera donc pas à un nouveau feuilleton Neymar cet été...