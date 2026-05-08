Bayern Munich : Vincent Kompany veut déjà tourner la page après l’élimination

Le Bayern Munich était l’un des favoris dans cette campagne de Ligue des Champions 2025-26. Mais pourtant, les Bavarois n’ont rien pu faire face au PSG de Luis Enrique durant une double confrontation électrique. Après l’élimination en C1, les regrets étaient nombreux en Allemagne. Étant si proche d’atteindre la dernière marche de la compétition, Vincent Kompany avait notamment ciblé l’arbitrage. Il est également revenu sur l’ambiance au sein du groupe bavarois.

La suite après cette publicité

« C’est normal d’être déçu. C’était un objectif immense qui demande énormément de force et d’énergie. Mais dès le lendemain, mon unique focalisation est sur ce que nous pouvons accomplir à l’avenir. C’est cela que je veux incarner par l’exemple » a-t-il indiqué aux médias avant de poursuivre. « Je vais citer les mots de mon collègue Frank Schmidt (le coach d’Heidenheim). Il y a d’autres choses dans la vie, et il faut tout remettre en perspective. Et très bientôt, nous serons de retour en Ligue des champions, et nous ferons tout pour atteindre la finale et la remporter. En attendant, nous avons de nombreux trophées à gagner, et c’est aussi une grande motivation ».