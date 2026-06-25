CdM 2026 : la colère froide de Kang-in Lee contre les Sud-Africains

Dans la nuit, la Corée du Sud a été battue 1 à 0 par l’Afrique du Sud lors de la troisième et dernière journée des phases de poules de cette Coupe du Monde 2026. Après la rencontre, Kang-in Lee n’a pas caché sa déception. «Je pense que mes qualités techniques étaient insuffisantes, tout comme celles de mes coéquipiers qui n’ont pas réussi à gagner. Je dois donc beaucoup réfléchir à cette performance et essayer de m’améliorer. J’espère que la chance sera de notre côté pour les deux ou trois prochains jours. Comme nous pourrions devoir jouer un autre match, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et nous préparer minutieusement afin que ce genre de rencontre ne se reproduise plus. Les supporters nous ont apporté un soutien incroyable et, malgré de nombreuses difficultés, ils nous ont encouragés jusqu’au bout. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu gagner malgré tout.»

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Mais le joueur du PSG a ensuite été agacé. En effet, les joueurs sud-africains ont célébré leur victoire dans les vestiaires et les couloirs avec des chants qu’on pouvait entendre depuis la zone mixte. Sport Chosun rapporte qu’on entendait à peine les Sud-coréens s’exprimer. Plusieurs joueurs étaient d’ailleurs remontés dont Kang-in Lee, qui les a foudroyés du regard tout en étant incrédule souligne SC.