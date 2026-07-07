Real Madrid : la décision fâcheuse de Vinicius Jr

Son contrat expire dans un an, et forcément, plus on approche de la date fatidique, plus la possibilité d’imaginer Vinicius Jr quitter le Real Madrid prend en crédibilité. Le média AS fait le point sur ce dossier qui n’avance pas et indique que le joueur de la Canarinha veut rester maître de son avenir.

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Il a même pris une décision : il bloquera tout potentiel transfert cet été. La possibilité d’être vendu lors de ce marché estival revient ainsi parfois dans la presse espagnole - et elle permettrait aux Merengues de récupérer un chèque plutôt que de le voir partir gratuitement - mais le principal concerné veut prendre son temps pour décider librement : prolonger ou partir gratuitement l’été prochain.