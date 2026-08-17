Pourquoi l’arrivée de Rodri change tout pour le FC Barcelone

Le FC Barcelone n’avait pas forcément prévu de recruter au milieu de terrain cet été. Mais l’opportunité était probablement trop belle pour la laisser filer… Dans les prochaines heures, Rodrigo Hernandez Cascante alias Rodri deviendra joueur du Barça. Les Catalans vont débourser environ 70 millions d’euros pour s’offrir le Ballon d’Or 2024, et meilleur joueur du dernier Euro et du dernier Mondial. Un sacré coup médiatique, et une petite gifle infligée à l’ennemi juré madrilène, puisque le joueur semblait au départ promis au Real Madrid. Mais surtout, c’est un excellent coup sur le plan sportif.

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Effectivement, avec Rodri, le Barça va retrouver ce numéro 6 qu’il n’y avait plus vraiment depuis… le départ de Sergio Busquets. La signature de Rodri est peut-être même plus intéressante d’un point de vue défensif qu’offensif. On a notamment beaucoup reproché à Hansi Flick d’avoir parfois une approche un peu kamikaze, avec une équipe qui a énormément de mal à vraiment contrôler un match et qui souffre beaucoup sur les temps forts adverses. Avec l’arrivée d’un joueur comme Rodri devant la défense, le Barça devrait avoir un peu plus de maîtrise lorsque l’adversaire a le ballon. Sans être un joueur particulièrement rapide, et sans avoir un volume de jeu extraordinaire, l’Espagnol compense avec une science du placement exceptionnelle et une facilité certaine à lire les offensives adverses. L’arrière-garde barcelonaise devrait être mieux protégée avec Rodri devant elle, et moins abandonnée à son sort comme ce fut souvent le cas depuis le début de l’ère Flick.

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Un nouveau visage pour le Barça

Rodri apporte aussi une touche d’expérience considérable pour une équipe assez jeune à des postes clé. Le milieu de terrain de 30 ans a aussi un petit peu de vice et de "méchanceté" qui peuvent manquer à l’équipe dans les gros matchs, où la tension règne. Il est capable de "pourrir" un match à lui seul et ainsi neutraliser un adversaire. Avec le ballon, Rodri va aussi énormément apporter. Ses qualités sont connues de tous, et il va là aussi contribuer à apporter plus de maîtrise, et potentiellement retrouver, par moments du moins, un style barcelonais un peu plus traditionnel, avec un peu plus d’attaque placées et de jeu de position. Sa présence aux côtés de joueurs qu’il connaît à merveille comme Pedri ou Dani Olmo garantit une adaptation a priori rapide, dans un style certes un peu différent à celui de la sélection espagnole, mais qui a tout de même un gros tronc commun, avec des équipes où le rôle des milieux est primordial.

Il va aussi délester certains joueurs comme Pedri de tâches défensives, leur permettant aussi de jouer un peu plus haut sur le terrain, et rendre l’équipe moins prévisible de façon générale. L’impact qu’il va avoir sur le terrain et sur la façon de jouer de l’équipe d’Hansi Flick s’annonce considérable. Et pas que sur le pré… Si le Barça a finalement fait l’effort de recruter Rodri, c’est aussi parce qu’il peut avoir un rôle qui va au-delà de ses prestations sur le terrain. La direction compte énormément sur lui pour contribuer à former et à modeler des joueurs comme Marc Bernal (19 ans), et donc aussi avoir un rôle d’encadrant dans l’équipe, distillant de précieux conseils aux joueurs les moins expérimentés. Autant dire que du côté de Barcelone, on a des raisons d’être optimiste pour la saison à venir…