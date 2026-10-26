Ligue 2 : Montpellier domine un Red Star à dix, pas de vainqueur entre Boulogne et Reims

Boulogne et Reims se sont quittés sur un match nul (1-1) lors de la 10e journée de Ligue 2. Les locaux avaient pourtant pris les devants avant la pause grâce à Duflos (35e), mais ils ont finalement cédé en fin de rencontre. Fofana a égalisé pour Reims à la 84e minute, sur une passe décisive de Mambuku, permettant aux Champenois d’arracher un point.

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De son côté, Montpellier a décroché une victoire face au Red Star (2-1). Après une première période sans but, Megnan-Pavé a ouvert le score dès la reprise (47e), sur une passe de Pays. Khaoui a remis les deux équipes à égalité à la 51e minute, mais Camara a finalement offert la victoire aux Héraultais à la 88e, servi par Mukiele. Au classement, l’ASSE est toujours en tête juste devant Montpellier. Reims est 4ème, le Red Star est en bonne posture avec cette 6ème place, tandis que Boulogne pointe à la 13ème position.