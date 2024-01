Erling Haaland songe sérieusement à quitter Manchester City !

Kylian Mbappé et Erling Haaland. Ce sont, a priori, les joueurs qui vont marquer la décennie à venir. Les deux attaquants sont déjà des références mondiales à leur poste, et ils devraient dominer leur sujet pendant bien des saisons et éventuellement se disputer les Ballons d’Or. Si certains fantasment sur la possibilité de revoir une rivalité type Messi-CR7, il est fort possible qu’on en soit très loin…

Déjà, parce que les deux hommes ne jouent pas dans des clubs ennemis comme l’étaient le Barça et le Real Madrid, mais surtout, parce qu’ils pourraient bien finir par jouer dans la même équipe. Comme révélé en exclusivité par nos soins début janvier, Kylian Mbappé va bel et bien rejoindre la capitale espagnole cet été. Et Erling Haaland pourrait suivre si on se fie aux informations du quotidien AS.

Partir pour sa réputation

Effectivement, l’entourage du joueur pousse pour que le joueur rejoigne un club du calibre du Real Madrid. Et ainsi, avoir plus de reconnaissance et pouvoir sérieusement prétendre aux trophées individuels. Le sacre de Messi lors des derniers FIFA The Best a ainsi convaincu le clan Haaland qu’il doit rejoindre un club plus puissant médiatiquement, et le Real Madrid répond logiquement à ces critères. Depuis des semaines déjà, la presse espagnole évoque des discussions entre la direction merengue et le joueur, avec un Jude Bellingham dans le rôle de commercial pour vanter les mérites du club espagnol auprès de son ancien coéquipier de Dortmund.

L’idée de jouer en Espagne séduit aussi le joueur. Le journal rappelle que le Norvégien pourrait partir à l’étranger grâce à sa clause libératoire spécifique anti-PL qui serait plus proche des 100 millions d’euros que des 200 millions d’euros initialement annoncés. Une quantité que les Merengues pourraient se permettre de payer. Les excellentes relations entre le club et l’agente du joueur Rafaela Pimenta pourraient aussi jouer en faveur du Real Madrid. L’écurie de Florentino Pérez pourrait ainsi aligner une véritable équipe all-star dans quelques mois…